Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
54,119.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin’e destek için gösteri yapıldı.

Erbil Başay  | 07.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Halil Sağırkaya - AA

Berlin

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Platz der Luftbrücke Metro İstasyonu'nun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Buradan Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'na kadar yürüdü.

Üzerinde "Bir soykırım, diğerini haklı çıkarmaz", "Caddeleri tahrip etmek kendini savunma değildir", "Almanya, Netanyahu'nun faşist rejimini̇ silahlandırmayı durdur" ve "Almanya sessizliği suç ortaklığıdır" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Filistin'den elinizi çekin", "Siyonizm suçtur" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis en az 5 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin neden gözaltına alındığına ilişkin eylem sırasında açıklama yapılmadı.

Yürüyüş güzergahı üzerinde Mehringdamm Metro İstasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyeti'nden eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri
İstanbul'da Filistinliler için dua edildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı
Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Benzer haberler

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İstanbul'da Filistinliler için dua edildi

Cenevre'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları sağanak altında Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları sağanak altında Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
İngiliz halkı, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü

İngiliz halkı, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü
İsrail zulmünü konu alan "El İsra" filminin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor

İsrail zulmünü konu alan "El İsra" filminin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet