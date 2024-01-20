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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 1500 kişi, Filistin ile dayanışma için gösteri yaptı.

Cüneyt Karadağ  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Berlin

Filistin'e destek ve İsrail hükümetini protesto için 1500 kadar kişi, Berlin'in Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler buradan Hermann Meydanı'na yürüdü.

Eylemciler, Filistin bayraklarıyla "Acil ateşkes istiyoruz", "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor" sloganları attı.

Yürüyüşe katılan bir öğretmen, "Filistin kökenliyim ve ailem orada. Saldırıların bitmesini istiyorum. Ben burada artık evimde gibi hissetmiyorum. Alman siyasetinde olanları felaket olarak nitelendiriyorum. Cinayetler sona ermeli." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de Almanya'nın İsrail'e maddi destek ve silah desteğini durdurması gerektiğini belirterek, "Almanya, İsrail ve Filistinlilere adil davranmalı. Gazze'de olanlar kabul edilemez. Dünya daha ne kadar bekleyecek. Olaf Scholz ve Annalena Baerbock nerede?" diye konuştu.

"Daha fazla şiddet barış getirmeyecek"

Göstericilerden biri de Alman siyasetinin İsrail politikasını eleştirerek, silah tedarikinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Seçim sürecinde savaş bölgelerine silah gönderilmeyeceği ya da daha az gönderileceği vaadlerinde bulunulduğunu anımsatan bir gösterici de bunun tersinin yapıldığına dikkati çekti.

Gösterici, "Daha fazla silah, ne İsrail ne de diğerleri için bir çözüm olacak, daha fazla şiddete yol açacaktır. Belçika, İrlanda, İspanya bunlar ateşkesi destekleyen ülkeler. SPD'den de 20 milletvekili var ancak tüm bunlar Olaf Scholz, Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in yanı sıra Christian Lindner'in de kulağına gitmiyor. Daha fazla şiddet barış getirmeyecek. İki devlete ihtiyacımız var ve bu sadece konuşarak sağlanamaz." dedi.

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