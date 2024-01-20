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Dünya

ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Nuri Aydın  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu Fotoğraf: Lokman Vural Elibol / AA

New Jersey

AA muhabiri, bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donan Paterson Büyük Şelalesi'ni havadan görüntüledi.

Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.

Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.

Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

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