Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,176.00
BTC/USDT
21,023.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya'da ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve başörtüsünü yırttığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.07.2022
Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Berlin

Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde başkent Berlin'in Weissensee semtinde ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına ırkçı hakaretlerde bulunup saldırdığı ifade edildi.

37 yaşındaki ırkçının restoranda yemek yiyen 39 yaşındaki kadının başörtüsünü yırtarak başına ve vücudunun üst kısmına vurduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yine Berlin'in Prenzlauer Berg semtinde 52 yaşındaki bir adamın evinin penceresinden iki kadına ırkçı hakarette bulunduğu ve komşuların haber vermesiyle polisin olay yerine geldiği kaydedildi.

Polise de hakaret eden şahsın gözaltına alınıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
İstanbul'daki yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı
İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya'da Türk kökenli siyasetçiye ırkçı saldırı

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı 30 yıl sonra ilk dış ticaret açığıyla vurdu

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor
Hamburg'da olası doğal gaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde

Hamburg'da olası doğal gaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde
Antalya'da turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttı

Antalya'da turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttı