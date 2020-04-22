Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
İstanbul
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.
Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.