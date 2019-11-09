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Dünya

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

Erbil Başay   | 09.11.2019
Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlandı Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehir merkezinde bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde kurulan dev platformda görsel şölenler ve konserler gerçekleştirildi. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen kutlamaya, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, davetlilerle on binlerce kişi katıldı. 

Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, halkı cesaretli ve hoşgörülü olmaya çağırdı.

İnsanlık dışı bir yapı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı'nın artık yok olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak ülkede yeni duvarlar oluştu. Mutsuzluk, öfke, nefret duvarları. Yabancılaşma duvarları. Görünmez, ancak yine de bölen duvarlar. Birlikteliğimizin önünde duran duvarlar." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, bu duvarları bu ülkede yaşayanların inşa ettiğine işaret ederek, "Bunları (duvarları) sadece biz yıkabiliriz. İzlemeyelim, bu konuda şikayet etmeyelim, bu duvarları yıkalım." dedi.

Şenlikte, çok sayıda müzik grubu sahne alırken, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılını konu alan ışık gösterileri yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski Doğu Almanya rejimi, 13 Ağustos 1961'de Berlin'i ve Almanya'yı ayıran duvarı inşa etmişti.

"Utanç Duvarı" olarak da anılan Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkılmış, 3 Ekim 1990'da da iki Almanya'nın birleşmesi gerçekleşmişti.

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