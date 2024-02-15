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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’in Gazze’nin güneyinde bulunan Refah kentine yönelik saldırıları protesto edildi.

Erbil Başay  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Berlin’de, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Şehir merkezindeki Breitscheidplatz Meydanı'nda, İsrail’in saldırılarını protesto etmek için toplanan çok sayıda kişi, Filistin’e destek gösterisinde bulundu.

Filistin bayrakları ile üzerinde “Çocuk katillerine vergi yok, Refah’tan elinizi çekin”, “Ateşkes” ve “Bir daha asla-herkes için” yazan dövizlerin taşındığı gösteride, “Filistin’e özgürlük”, “Savaşı durdurun, Gazze’deki soykırımı durdurun”, "Elinizi Filistin'den çekin", "Soykırımı durdurun" ve Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları atıldı.

Mumlarla yere Gazze yazan göstericiler, üzerinde ışıklandırılmış harflerle “Ateşkes” yazısı olan bir pankart taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail’in şimdi de Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini bombaladığı, bunun İsrail'in işlediği savaş suçunun sadece bir tanesi olduğu belirtildi.

Gazze’de insanların yalnızca bombalarla öldürülmediği, açlıktan ve susuzluktan da öldüğü vurgulanan konuşmalarda, bundan İsrail kadar Almanya’nın da sorumlu olduğu kaydedildi.

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