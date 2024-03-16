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Dünya

Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı.

Erbil Başay  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Çeşitli Filistinli grupların düzenlediği "Filistin ile dayanışma gösterisi" kapsamında çok sayıda kişi Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Tren İstasyonu'nun yakınındaki alanda toplandı.

Göstericiler daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Hermann Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto eden göstericiler, üzerinde "Gazze’deki soykırımı durdurun", "Kudüs Filistin’in başkentidir", "Ateşkes şimdi" ve "Filistin’e özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler Gazze’deki açlığa dikkati çekmek için tava, temsili bebek ve un torbalarıyla eyleme katıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri Hermann Meydanı'nda yapılan konuşmalarla son buldu.

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