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Dünya

Berlin’de araç konvoyu ile Gazze’deki katliam protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de araç konvoyu oluşturularak Gazze’deki katliam protesto edildi.

Erbil Başay  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Berlin’de araç konvoyu ile Gazze’deki katliam protesto edildi

Berlin

Şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki 17 Haziran Caddesi’nde İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'le dayanışmalarını göstermek için binlerce gösterici araçlarıyla toplandı.

Göstericiler, araçlarına Filistin bayrakları, İsrail’in saldırıları sonucu öldürülen çocukları temsilen maketler ile "Gazze’yi koruyun", "Bu savaş değil, soykırımdır" ve "Soykırımı durdun" yazıları yapıştırdı.

Daha sonra araç konvoyu oluşturan göstericiler şehrin merkezi noktalarından geçti ve güzergah boyunca korna çalarak Gazze’deki katliamı protesto etti.

Berlin polisi, geniş güvenlik önlemleri alarak konvoyun geçtiği bölgelerde trafiği durdurdu.

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