Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,236.00
BTC/USDT
43,992.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Atila Altuntaş  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Stockholm

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Başkent Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, soğuk havaya rağmen Odenplan bölgesinde bir araya geldi. Buradan ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze","Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, ABD'nin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Washington Post: ABD, Netanyahu'nun Hizbullah'la çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişeli

Washington Post: ABD, Netanyahu'nun Hizbullah'la çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişeli

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'de 3 ayı geride bırakan saldırılarının özeti "ölüm ve yıkım"

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: 8 binden fazla Filistinli kayıp

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: 8 binden fazla Filistinli kayıp
Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur

Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur
İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü

İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet