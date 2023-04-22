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Dünya

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda güvenlik personeli 24 Nisan'da greve gidecek

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çalışan güvenlik personeline 24 Nisan Pazartesi günü iş bırakma çağrısında bulundu.

Erbil Başay  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda güvenlik personeli 24 Nisan'da greve gidecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Ver.di'den yapılan açıklamada, BER'de hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanlara bir günlük grev yapma çağrısı yapıldığı belirtilerek, grevin 24 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 03.00'te başlayacağı ve gece yarısı sona ereceği kaydedildi.

Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) ile gece, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılmasının yanı sıra güvenlik ve hizmet personeli için fazla mesai ücretlerine ilişkin daha iyi bir toplu sözleme yapılması için müzakereler yürütüldüğü aktarılan açıklamada, daha önce yapılan grevlere rağmen işverenler ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

BER'den yapılan açıklamada, grevden ötürü 24 Nisan'da havalimanından yolcu uçaklarının kalkmayacağı, havalimanına gelen uçuşlarda da aksaklıkların yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bu konuda uçak şirketlerinin bilgilendirildiği aktarılarak, yolculardan uçak veya seyahat şirketleriyle temasa geçmeleri istendi.

Ver.di ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler, 27-28 Nisan'da yapılacak.

Sendikanın çağrısıyla en son 20-21 Nisan'da Düsseldorf, Hamburg ve Köln/Bonn havalimanlarında, 21 Nisan'da Stuttgart Havalimanı'nda güvenlik personeli grev yapmış, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

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