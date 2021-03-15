Benin'in ünlü çocuk korosu İstiklal Marşı'nı okudu
Ünlü çocuk korosu "Les Choeurs du Benin", İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. yılında Batı Afrika ülkesi Benin'deki Türk Büyükelçiliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
İstanbul
Kotonu Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en başarılı genç korosu "Les Choeurs du Benin"e, 100. yıl dönümünde milli marşı okumayı teklif ettiklerini ve koronun bu teklifi hemen kabul ettiğini söyledi.
#Benin'in ünlü çocuk korosu İstiklal Marşı'nı okudu https://t.co/GDg8HEk4dP pic.twitter.com/Dic6op7fso— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 15, 2021
Büyükelçi Özçeri, "Aralarında Türkçe bilen hiç yoktu. İki haftalık provadan sonra sadece kendilerine verdiğimiz notalar ve bant kaydıyla çok güzel bir neticeye ulaştılar. Böylece bu anlamlı günde İstiklal Marşı'mızı Büyükelçiliğimizde yetenekli Beninli gençlerden dinledik. Güzel tören kıyafetleriyle Büyükelçiliğimize gelen bu gençlerin marşımızı bu kadar başarılı bir şekilde okumaları bizi çok memnun etti. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.
Felix Nassi tarafından 1993'te kurulan "Les Choeurs du Benin", çocuklara müzik sevgisini aşılamayı ve aynı zamanda yerel yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
"Les Choeurs du Benin" daha önce İsviçre, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde de festivallere katılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.