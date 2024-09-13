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Dünya

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda bütün uçuşlar bugün de iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların dün başlattıkları grevin devam etmesi nedeniyle bugün de bütün uçuşlar iptal edildi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda bütün uçuşlar bugün de iptal edildi

Brüksel

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların dün başlattıkları grevin devam etmesi nedeniyle bugün de bütün uçuşlar iptal edildi.

Charleroi Havalimanı yönetimi çalışanların bugün de greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, bugün uçuşu bulunan yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi istendi.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar iş koşullarının iyileştirilmesi, aşırı yükün azaltılması ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesi gibi taleplerle dün sabah greve gitmişti.

Grev nedeniyle dün bütün uçuşlar iptal edilmişti.

Öte yandan, havalimanı yönetimi ile sendika temsilcileri, yaşanan sorunları görüşmek ve uzlaşı sağlamak için toplantı yapıyor.

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