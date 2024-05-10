Dolar
32.27
Euro
34.76
Altın
2,368.64
ETH/USDT
2,901.20
BTC/USDT
60,516.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli voleybolcu Eda Erdem konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediğini bildirdi.

Melike Pala  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek

Ankara

Lahbib, X hesabından BM Genel Kurulunda kabul edilen ve Filistin'e BM üyeliği ile ilave haklar talep eden karar tasarısı hakkında paylaşım yaptı.

Genel Kurulda oylanan karar tasarısında ülkesinin lehte oy kullandığını aktaran Lahbib, Filistin'in BM'ye üye olmasını desteklediklerini bildirdi.

Lahbib, "Filistin, uluslararası arenada tam anlamıyla yerini almalıdır. Bu, iki devletli çözüme ve güvenilir barış sürecine doğru atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesine tepki gösterdi
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı

Benzer haberler

BM: Tüm üye ülkeler BM Şartı'na saygı duymak zorundadır

BM: Tüm üye ülkeler BM Şartı'na saygı duymak zorundadır

İsrail'de gözaltı merkezlerinde tutulan Gazzeliler insanlık dışı muamele görüyor

BM raportörlerinden, UCM'yi tehdit eden ABD ve İsrail'e tepki

Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek

Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek
BM Genel Kurulu, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor

Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet