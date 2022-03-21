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Dünya

Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı

Belçika'da yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirlerinde un ve ayçiçeği yağı gibi ürünler bulunmuyor.

Ata Ufuk Şeker   | 21.03.2022
Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı

Brüksel

Belçika'daki süpermarketlerin büyük kısmı, Ukrayna-Rusya savaşının talebi artırması nedeniyle yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirdi.

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, cuma günü un ve yağ satışını kısıtlamıştı. Bu markette bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verilmeye başlamıştı.

Aynı gün Lidl marketleri de benzer karar almış un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.

En son bugün, ülkenin en büyük market zincirlerinde Aldi ve Carrefour da un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirdi.

Aldi, yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışını 3 adetle sınırlamaya başladı. Benzer biçimde Carrefour market zinciri de un ve yağ satışlarını kısıtladı. Kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyor.

Tedarik sorunları

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu. Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Belçika'da benzer kısıtlamalar, Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı. Bu ürünler uzun süre tedarik edilememişti.

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