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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı

Belçika'da 18 yaşından büyük kişilerin yarısına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşı yapıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 31.05.2021
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı

Brüksel

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, ülkede 4,6 milyon kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Bu sayının 11,4 milyon nüfuslu ülkede yetişkin nüfusun yarısına karşılık geldiği bildirildi.

Bu kişilerin 2,1 milyonuna ise aşının ikinci dozu da uygulandı.

Belçika'daki yeni Kovid-19 vakalarındaki düşüş de devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Sciensano'nun verilerine göre, 21-27 Mayıs haftasında 1834 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, önceki haftaya göre vakaların yüzde 24 azaldığına işaret ediyor.

Belçika'da salgının başından bu yana 1 milyon 61 bin vaka tespit edildi. Bu kişilerin 24 bin 940'ı hayatını kaybetti.

Aşılamaların artması ve vakaların azalmasıyla hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da azalıyor. Belçika genelindeki hastanelerde şu anda 1220 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 443'ü yoğun bakımda tutuluyor.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 500 olarak belirlenen eşiğin altına düşmesi nedeniyle ülkedeki salgın tedbirlerinin de gelecek günlerde biraz daha gevşetilmesi bekleniyor.

Hükümetin aldığı kararla ekim ayından beri kapalı olan restoran ve kafe gibi işletmelerin açık hava bölümleri mayıs ortasında açılmış, gece sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılmıştı.

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