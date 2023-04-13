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Dünya

Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi

Belçika'daki Flaman bölgesinde yerel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi teklif edildi.

Ömer Tuğrul Çam  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi

Brüksel

Belçika'daki Flaman bölgesinde yerel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi teklif edildi.

Flaman bölgesindeki sosyalist parti Vooruit tarafından bölge meclisine verilen teklifin gelecek haftalarda görüşülmesi planlanıyor. Teklifte 16 yaş ve üzerindeki gençlerin oy kullanmasının yetişkinlerdeki gibi zorunlu olmaması öngörülüyor.

Teklifle ilgili kararın yazdan önce verilmesi, böylece Ekim 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için bu karara uygun hazırlık yapılması amaçlanıyor.

Sosyalistlerin verdiği teklife sağcı N-VA partisi karşı çıkıyor, Flaman bölgesinde iktidardaki Hristiyan Demokratlar (CD&V) ile Liberaller (Open VLD) destek veriyor.

Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanma yaşı geçen yıl 16'ya düşürülmüştü. Avrupa Parlamentosu için 2024'te yapılacak seçimde 16 yaşındakiler de oy kullanabilecek.

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