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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Hatip   | 11.03.2020
Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Brüksel

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.

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