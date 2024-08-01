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Dünya

Belçika'da temmuz ayında yağış rekoru kırıldı

Belçika'da temmuz ayı, art arda ortalamanın üzerinde yağış seviyesinin kaydedildiği onuncu ay oldu.

Melike Pala  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Belçika'da temmuz ayında yağış rekoru kırıldı

Ankara

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (RMI) göre, temmuz ayının ilk 12 gününde 33,5 milimetrelik ortalamaya kıyasla 87 milimetre yağmur düştü. Tüm ay için tespit edilen yağış ortalaması ise 76,9 milimetre olarak ölçüldü.

Ağustos ayının da şiddetli fırtınalar ve yağışla başladığı ülkenin pek çok yerinde bodrum katlarını su bastı. Başkent Brüksel'de ise sabah erken saatlerde tüneller sular altında kaldı.

Ülkede 1905'te kaydedilen bir önceki rekorda 8 ay üst üste ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmişti.

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