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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 9 bin 675'e yükseldi.

Şerife Çetin   | 17.06.2020
Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Brüksel

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 9 bin 675'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 24 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 57 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 67'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 675'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Okullarda Kovid-19 vakaları

Belçika genelinde 18 Mayıs'ta okulların açılmasının ardından başkent Brüksel'deki Schaarbeek bölgesinde bir öğrencide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından okul kapatılırken, Stockel'de de bazı sınıflar karantinaya alındı.

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