Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 9 bin 675'e yükseldi.
Brüksel
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 9 bin 675'e yükseldi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 24 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 57 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 67'ye düştüğü belirtildi.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 89 artarak 60 bin 244'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 675'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Okullarda Kovid-19 vakaları
Belçika genelinde 18 Mayıs'ta okulların açılmasının ardından başkent Brüksel'deki Schaarbeek bölgesinde bir öğrencide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından okul kapatılırken, Stockel'de de bazı sınıflar karantinaya alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.