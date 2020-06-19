Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
113,646.90
Altın
1,730.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
logo
Dünya

Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 128 artarak 60 bin 476'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 9 bin 695'e yükseldi.

Şerife Çetin   | 19.06.2020
Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti
Yüksek kortizol seviyesi Kovid-19 hastalarında ölüm riskini artırabilir
Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide
Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 594 bini geçti

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

Yüksek kortizol seviyesi Kovid-19 hastalarında ölüm riskini artırabilir

Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Çin'de 32, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu
'Saklı cennet Balık Gölü' doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

'Saklı cennet Balık Gölü' doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu