Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 103 artarak 61 bin 209'a, yaşamını yitirenlerin sayısı bir artarak 9 bin 732'ye yükseldi.
Brüksel
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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hastanede bulunan kişi sayısının 246 olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının ise 35'e gerilediği belirtildi.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 103 artarak 61 bin 209'a çıktığı kaydedilen açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 732'ye yükseldi.
Belçika'da 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçecek. Yüzme havuzları, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.