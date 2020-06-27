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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 103 artarak 61 bin 209'a, yaşamını yitirenlerin sayısı bir artarak 9 bin 732'ye yükseldi.

Şerife Çetin   | 27.06.2020
Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hastanede bulunan kişi sayısının 246 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının ise 35'e gerilediği belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 103 artarak 61 bin 209'a çıktığı kaydedilen açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 732'ye yükseldi.

Belçika'da 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçecek. Yüzme havuzları, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek.

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