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Dünya

Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler protesto edildi. AB kurumlarının bulunduğu meydana girmek isteyen göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.05.2021
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi

Brüksel

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve Belçika'nın başkenti Brüksel'in en büyük parklarından Bois de la Cambre'da toplanan bazıları asker üniformalı yüzlerce kişi, buradan Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericilere aşı karşıtları da katıldı. Şehrin merkezinden geçen kalabalık "özgürlük" sloganları attı.

Polisin kapattığı meydana gelen göstericilerden bazıları barikatı aşmak istedi. Bunun üzerine çıkan arbedede polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler de polise taş ve şişe fırlattı. 

Polisin sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle meydana girmekten vazgeçen göstericiler bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

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