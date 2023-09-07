Dolar
26.84
Euro
28.77
Altın
1,921.88
ETH/USDT
1,627.00
BTC/USDT
25,701.00
BIST 100
8,282.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale

Belçika'da polis 9 yaşındaki çocuğa, okulunda zorluk çıkardığı gerekçesiyle ellerini arkadan bağlayıp yere yatırarak müdahale etti.

Selen Temizer  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale

Brüksel

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Nalinnes kentinde polis, 5 Eylül'de Nalinnes Özel Eğitim İlköğretim Okulunda bir arkadaşıyla okul girişinde tartışma yaşayan 9 yaşındaki Mathis isimli çocuğa sert müdahalede bulundu.

Annesinin çektiği görüntülerde, polisin siyahi çocuğun ellerini arkadan bağladığı ve yere yatırdığı görüldü.

Anne Rita, okuldan oğlunu almak için acil bir çağrı aldığını ve gittiğinde ise söz konusu müdahaleyle karşılaştığını belirterek, "Aklıma Georges Floyd'un görüntüsü geldi." ifadesini kullandı.

Oğlunun bir öğrencinin ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı için sinir krizi geçirdiğini, öğrencinin oğluna "kirli siyah" dediğini anlatan anne, bunun bir haftada ikinci kez yaşandığını, birkaç gün önce futbol oynadığı sırada başka bir öğrencinin yine aynı tabiri kullandığını belirtti.

Öte yandan bölgeden sorumlu polis memuru Alain Bal da kendilerini okulun çağırdığını belirterek "Okullara öylece girmiyoruz. Çocuk zorluk çıkarıyordu ve annesi okuldan gelen çağrılara yanıt vermiyordu." dedi. Bal, ayrıca annenin polise saldırdığını söyledi.

Görüntüde konuşan polis, çocuğun kendilerine bir şey fırlatması ve el hareketi yapması üzerine yere yatırıldığını söyledi.

Çocuğun annesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi, OVP'nin en büyük gücü
MSB: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
Türk bilim insanlarından küresel iklim değişikliğinde "sel" uyarısı
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı
Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı

Benzer haberler

Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale

Belçika'da polisten 9 yaşındaki çocuğa okulunda sert müdahale

Belçika, 22 milyar avroyla rekor seviyede tahvil ihraç etti

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyayı Hollanda kazandı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyayı Hollanda kazandı
Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi
Bakan Göktaş, Bakanlığın desteklediği çocuklarla TEKNOFEST'e katıldı

Bakan Göktaş, Bakanlığın desteklediği çocuklarla TEKNOFEST'e katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet