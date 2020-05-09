Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 53 bine yaklaştı
Belçika'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 585 artarak 52 bin 596'ya ulaştı.
Brüksel
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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 76 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 210 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 585 artarak 52 bin 596'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 581'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.
18 Mayıs'ta okullar kademeli açılacak
Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.
Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.
Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.
Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.