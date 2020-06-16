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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 55 artarak 60 bin 155'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 9 bin 663'e yükseldi.

Yusuf Hatip   | 16.06.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 15 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının bir azalarak 76'ya düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 55 artarak 60 bin 155'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 663'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

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