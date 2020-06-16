Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 55 artarak 60 bin 155'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 9 bin 663'e yükseldi.
Brüksel
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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 15 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının bir azalarak 76'ya düştüğü belirtildi.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 55 artarak 60 bin 155'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 663'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.