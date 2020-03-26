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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 235'e çıktı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1298 artarak 6 bin 235'e ulaşırken, ölü sayısı da 42 artışla 220 oldu.

Şerife Çetin   | 26.03.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 235'e çıktı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 536 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının 1298 artarak 6 bin 235'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 42 artışla 220'ye çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Maggie de Block, katıldığı radyo programında, yarın Ulusal Güvenlik Konseyinin tekrar toplanarak alınan tedbirleri değerlendireceğini söyledi.

Tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını anlamak için 8-10 güne ihtiyaç olduğunu ifade eden Block, ülkede geniş çaplı test yapmak için yeterli malzemenin bulunmadığını dile getirdi.

Kovid-19 testi geliştirildi

Belçikalı Coris BioConcept adlı bir şirket, üniversitelerle iş birliği içinde virüsü 15 dakikada tespit edebilecek bir test geliştirdiklerini duyurdu. Testin, Kovid-19 antijenlerini hastanın nefesiyle tespit edebildiği bildirildi.

Belçika dışardan hasta kabul etmeyecek

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Belçika'nın başka ülkelerden gelen hastaları kabul etmeyeceği iddia edildi.

İtalya ve Hollanda'dan hastaların Belçika'ya nakline ilişkin talepler geldiği ancak kısıtlı kapasite nedeniyle bu talebin kabul edilmediği belirtildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada da iniş yapan tüm yolculara, kendilerini iki hafta boyunca karantinaya almaları çağrısı yapıldı.

Çağrının, yolcuları almaya gelen kişiler için de geçerli olduğu vurgulandı.

Okulların halihazırda tatil edildiği Belçika'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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