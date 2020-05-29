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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 212 artarak 58 bin 61'e ulaştı.

Yusuf Hatip   | 29.05.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 109 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 187 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 212 artarak 58 bin 61'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 430'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.

Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.

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