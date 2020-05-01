Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini geçti
Belçika'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 513 artarak 49 bin 32'ye ulaştı.
Brüksel
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 152 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 316 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 29 azalarak 740 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 513 artarak 49 bin 32'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 130 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 703'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.