Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
97,977.42
Altın
1,692.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı.

Yusuf Hatip   | 17.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e çıktığı aktarılan açıklamada, 313 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürüyor
Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak
Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri
Prof. Dr. Dilbaz: Umut verici hikayeler, 'koronafobi'yi yenmede etkili olabilir

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti

Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir

İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Antalyalı 'Örümcek Adam' yardımseverliğiyle gönüllere dokundu

Antalyalı 'Örümcek Adam' yardımseverliğiyle gönüllere dokundu
Özcan Deniz kendi evini film setine çevirdi

Özcan Deniz kendi evini film setine çevirdi
Kredi desteğiyle yeni fabrika için makine alımı yaptı

Kredi desteğiyle yeni fabrika için makine alımı yaptı