Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti
Belçika'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı.
Brüksel
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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e çıktığı aktarılan açıklamada, 313 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.