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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 31 bin 119'a ulaştı.

Yusuf Hatip   | 14.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 242 arttığı bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 6 bin 868 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 11 azalarak 1223'e gerilediği ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 530 artarak 31 bin 119'a çıktığına dikkat çekilen açıklamada, virüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 157'ye yükseldi.

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