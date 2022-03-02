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Dünya

Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı

Belçikalılar, nükleer savaş korkusuyla eczanelere giderek ücretsiz verilen iyot tabletlerinden bir günde 32 bin adet aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.03.2022
Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı

Brüksel

Belçika basınındaki haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil nükleer santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişeyle dün eczanelerde 32 bir 483 iyot tableti ücretsiz şekilde halka dağıtıldı.

Çok sayıda kişinin eczanelere gitmesi üzerine Federal Nükleer Kontrol Kurumu açıklama yaparak Ukrayna'daki durumun iyot tabletleri alınmasını gerektirecek seviyede olmadığını bildirdi.

Kurumun açıklamasında, "İyot tabletleri eczanelerde ücretsiz şekilde alınabilir ancak şu aşamada buna gerek yok. İyot tabletleri sadece yetkili makamların tavsiyesiyle alınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Belçika'da en son 2018'de hükûmetin nükleer risklere karşı bilgilendirme kampanyası yaptığında bu kadar fazla iyot tableti eczanelerden halka dağıtılmıştı.

Ukrayna'daki savaşta geçen hafta çatışmaların Çernobil nükleer santrali yakınlarına varması, hafta sonunda da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması iyot tabletlerine bir kez daha rağbeti artırdı.

İyot tableti neye yarıyor?

Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılabiliyor ve kirli hava teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecek vasıtasıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşebiliyor.

İyot tabletleri tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini azaltıyor. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı koruyor, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamıyor.

İyot tabletlerinin mutlaka sadece yetkili makamların tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.

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