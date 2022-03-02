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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya sağladığı destekler nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Belarus'un kereste, çelik ve potas sektörleri yaptırım kapsamına alınıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 02.03.2022
AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar

Brüksel

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olan Belaruslu yetkililer ve Belarus ordusundan bazı kişiler AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı uygulanacak.

Belarus ekonomisinin kereste, çelik ve potas sektörleri de yaptırım kapsamına alınacak. Yeni yaptırımlarla Belarus'un AB ülkelerine söz konusu ürünleri göndermesi engellenecek.

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