Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı
Belçika'da siyahi bir gencin polis tarafından gözaltına alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protesto gösterisinde polislerle göstericiler arasında arbede çıktı.
Brüksel
Başkent Brüksel'de Afrika kökenli 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin hafta sonunda gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle yüzlerce kişi olayın meydana geldiği polis karakolunun yakınında toplandı.
"Siyahilerin hayatı önemlidir" ve "Katil polis" gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün taşkınlık yapması üzerine polis kalabalığa müdahale etti. Göstericilerin etrafını saran polis, kalabalığın dağılmasını istedi.
Çıkan arbedede göstericilerden bazıları yaralandı. Olaylar sırasında göstericiler, çevredeki polis arabalarının camlarını kırdı ve kaldırım taşlarını polislere attı.
Polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi
Polisin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Göstericilerden bazıları, yakınlardaki bir başka polis merkezinin girişini, civardaki bir aracı ve bazı çöp kutularını ateşe verdi.
Birçok polis aracının camları kırılırken, bazı göstericiler bölgedeki para çekme makineleri ve mağazalara da zarar verdi.
Kral'ın aracına taş atıldı
Bu sırada tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı. Kral Philippe'i taşıyan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kral Philippe'in o sırada araçta olup olmadığı bilinmiyor.
Polisin müdahalesiyle bazı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Polis, Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu yakınında cumartesi gecesi İbrahima Barrie'yi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle gözaltına almak istemişti.
Barrie'nin ise cep telefonuyla polislerin videosunu çektiği, daha sonra koşarak kaçtığı belirtilmişti.
Kısa süre sonra yakalanıp karakola götürülen Barrie'nin bir saat sonra bilincini kaybettiği ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.