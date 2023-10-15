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Dünya

Belçika'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Belçika'nın Liege kentinde yüzlerce kişi Filistin'le dayanışma için bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Belçika'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla, Gazze'deki bombardımana ilişkin görsellerin bulunduğu pankartları taşıdı, sloganlar attı.

Türklerin de yoğun olarak yaşadığı kentteki gösteride, Türk bayrakları da dikkati çekti.

Kalabalık, Gazze'deki ablukanın sona ermesi çağrısını yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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