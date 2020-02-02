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Dünya

Belçika'da bıçaklı saldırı

Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Yusuf Hatip   | 02.02.2020
Belçika'da bıçaklı saldırı

Brüksel

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Belçikan'nın Genç kentindeki Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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