Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,588.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Morales, mayısta düzenlenecek seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılması için gerekli belgelerin, geçici hükümet yetkililerinin sorumluluğunda çalındığını savundu.

Muhammed Emin Canik   | 02.02.2020
Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

Buenos Aires

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bolivya'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere milletvekili veya senatör adayı olabilmesi için gerekli işlemleri yapması adına vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa'nın hapse girmesini anımsattı.

Hermosa'ya verdiği vekaletin ve adaylık başvurusu için gereken askerlik hizmet defterinin kaybolması hakkında uluslararası kuruluşlar nezdinde suç duyurusunda bulunacağını bildiren Morales, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuruluşlar nezdinde, noter onaylı vekaletnamemin ve askerlik hizmet defterimin kayıp edilmesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Bizim gözümüzü korkutmak istiyorlar ancak başaramayacaklar. Sorumlularının (Bolivya Hükümet Bakanı) Arturo Murillo ve Albay Ivan Rojas'ın olduğu bu ileri derece hırsızlık hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu baskı karşısında bütün Bolivya halkından sorumluluk sahibi ve birlik olmalarını talep ediyorum."

Morales, tutuklanan avukatına ilişkin, "Bolivya'da adalet, diktatörlüğe bağlı. Vekilim Patricia Hermosa'yı hapse attılar. Tamamen yasadışı şekilde, hiçbir kanıt ve yasal dayanak olmadan eski kamu görevlilerini özgürlüğünden mahrum bırakıyorlar. Belgelerimi de geri vermediler." ifadelerini kullandı.

Belgelerin kaybolmasına ilişkin hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

Hermosa, "terörizm ve ayaklanma" suçları nedeniyle gözaltına alınmıştı

Morales'in, genel seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılabilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa, cuma günü Bolivya'da Morales'in de suçlandığı, "terörizm ve ayaklanma" suçları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Morales'in istifasının ardından kurulan geçici kabinenin Hükümet Bakanı Arturo Murillo, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, elindeki kelepçeleri göstererek, Morales'i hapse atmak için beklediğini söylemişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık 2019'da Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez seçim öncesi kabinesini yeniliyor

Bolivya, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez adaylığını açıkladı

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez adaylığını açıkladı
Evo Morales: Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz

Evo Morales: Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz
Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı

Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı