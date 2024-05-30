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Dünya

Belçika'da Anvers Üniversitesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile tüm işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Belçika'da Anvers Üniversitesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Brüksel

Üniversite Rektörü Herman Van Goethem, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin İsrail'de ortaklık yaptığı kurumların askeri yetkililerle kurumsal işbirlikleri bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle genel işbirliği anlaşmaları askıya alındı. Mevcut araştırma projeleri tamamlanmaktadır ancak yetkili Etik Kurul tarafından ek incelemeye tabi tutulabilir." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Anvers Üniversitesi, İsrail ve Gazze'deki meslektaşlarını, hükümetlerini Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki çatışmaya ilişkin kararlarına saygı duyma çağrısı yapmaya davet ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) de 28 Mayıs'ta İsrail ile ilişkilerini, UAD kararlarının bu ülke tarafından uygulanana kadar askıya aldığını bildirmişti.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde ay başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

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