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Dünya

Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Belçika'da yaklaşık 30 okulda bomba ihbarı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Selen Valente Rasquinho  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Brüksel

Belçika basınında yer alan bilgilere göre, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis dün akşam bomba ihbarı aldı.

Farklı derecelerdeki 30'a yakın okulda bir gün eğitime ara verildi.

Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, son haftalarda okullara yönelik bu tür ihbarların alındığını, kararın yalnızca tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.

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