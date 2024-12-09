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Dünya

Belçika, Suriyelilerin sığınma başvurularını askıya aldı

Belçika, geçici süreyle Suriyelilerden sığınma başvurusu almayacağını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Belçika, Suriyelilerin sığınma başvurularını askıya aldı

Brüksel

Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliği (CGVS) Basın Sözcüsü Olivier Brasseur, AA muhabirine, ülkede hakim olan belirsizlik ortamında başvuru yapan kişilerle ilgili bilgilere ulaşmakta yaşanacak muhtemel sıkıntılar nedeniyle Suriye'den sığınma başvurusu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Brasseur, herhangi bir AB üyesi ülkede halihazırda bu statüyü elde etmiş kişilerin uygulamadan muaf olacağını bildirdi.

Sözcü, tedbirin ne kadar süreceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Suriyeliler, Belçika'ya sığınma başvurusu yapanlar arasında ilk sırada geliyor.

İç savaşın çıktığı 2011'den bu yana 35 bin civarında Suriyeli, Belçika'ya sığınma hakkı elde etti.


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