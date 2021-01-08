Belçika Kovid-19 aşı kampanyasını hızlandıracak
Belçika federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aralık sonunda başlatılan aşı kampanyasını hızlandırarak, yeterli miktarda doz olması halinde nüfusun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılayacak şekilde plan hazırladı.
Brüksel
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Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentoda, milletvekillerine aşı kampanyasının güncellenmiş hali hakkında bilgi verdi.
Vandenbroucke'nin verdiği bilgiye göre, şu anda bakımevlerinde kalan yaşlıların aşılandığı Belçika'ya yeterli miktarda aşı gelmesi halinde ocak sonundan itibaren hastane ve diğer sağlık çalışanlarının aşılanması başlayacak. Martta 65 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı olup risk grubunda bulunanlara aşı yapılacak.
Nisanda kritik işlerde çalışanların aşılanmasına geçilecek. Bu gruptakilerin itfaiyeci, polis, öğretmen gibi meslek sahipleri olması bekleniyor.
Hazirandan itibaren ise geriye kalan yetişkinlerin aşılamasının başlaması, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde yaz sonunda aşı kampanyasının tamamlanması bekleniyor.
Hükümet, eylül itibarıyla 11 milyonluk nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olmasını planlıyor.
Belçika genelinde toplam 200 aşı merkezi kurulması ve aşılamaların haftanın her günü devam etmesi planlanıyor. Ülkede şu anda sadece BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen ve AB'nin de onayladığı aşı kullanılıyor. Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bu aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz kullanılmasını tavsiye etmesinin daha fazla kişinin daha kısa sürede aşılanmasına imkan tanıyacağı, böylece aşılamaların hızlanacağı belirtiliyor.
AB tarafından onaylanan diğer ürün olan Moderna'nın geliştirdiği aşının ise ocak sonundan itibaren sınırlı miktarda da olsa Belçika'ya gelmesi bekleniyor. Böylece aşı kampanyasının daha da hız kazanacağı öngörülüyor.
Salgın tedbirleri iki hafta uzatıldı
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekimden beri devam eden tedbirlerin en az iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.
Başbakan Alexander De Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, azalan yeni vaka ve ölüm sayılarına rağmen tedbirleri gevşetmek için erken olduğunu kararlaştırdı.
De Croo, toplantı sonundaki açıklamasında, Noel tatilinin bitimiyle tatilden dönenlerin ve hafta başında okulların yeniden açılmasının salgına oluşturacağı etkiyi görmek gerektiğini bildirdi.
Belçika'da yazın bitimiyle başlayan ikinci dalgada Kovid-19 vakalarının ve ölümlerin hızla artması üzerine ekim ayında bazı tedbirlere başvurulmuştu. Bunlar arasında restoran, bar ve kafelerin kapatılması, temel ihtiyaç malzemesi satan mağazalar hariç tüm dükkanların kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması ve mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.
Federal hükümet ve yerel yönetimler, özellikle evden çalışma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını, ülkeye seyahatten dönenlerin test yaptırma ve karantina uyguladığını tespit etmek için denetimlere başlamayı planlıyor.
Belçika'da ekim ayında günlük ortalama 15 binin üzerine çıkan yeni vaka sayıları 1660'a kadar düşmüş durumda. Ülkede bugüne kadar 658 bin kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 19 bin 936'sı yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.