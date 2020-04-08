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Dünya, Koronavirüs

Belçika ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8 küçülebilir

Belçika Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl yüzde 8 gerileyebileceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 08.04.2020
Belçika ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8 küçülebilir

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Merkez Bankası, Kovid-19'a karşı ülkede uygulanan tedbirlerin 7 hafta sürmesinin ekonomik etkilerine ilişkin çalışmasını yayımladı.

Buna göre, Belçika'da GSYH yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 4 oranında, ikinci çeyrekte ise yüzde 15 oranında düşecek.

Yılın ikinci yarısında güçlü biçimde toparlanacak olan GSYH, ilk yarıdaki kayıpları yıl sonuna kadar telafi edemeyecek.

Belçika'da 2020 yılında GSYH toplam yüzde 8 oranında küçülecek. Söz konusu küçülmenin milli gelire maliyeti yaklaşık 45 milyar avro olacak.

Ülkede GSYH 2021 yılında ise yüzde 8,6 artacak. Kovid-19 salgının kamu finansmanına da önemli etkileri olacak.

Kriz nedeniyle Belçika'da 2020 yılında bütçe açığı GSYH'nin yüzde 7,5'i olacak. Toplam kamu borç oranı ise 2019'daki yüzde 100 seviyesinden 2020'de yüzde 115'e tırmanacak.

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