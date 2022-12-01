Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,791.69
ETH/USDT
1,280.30
BTC/USDT
17,088.00
BIST 100
5,050.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa Osmangazi’de 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının olduğu noktadan yayındayız. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
logo
Dünya

Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu

Belçika'da mahkeme, devleti, uluslararası koruma başvurusu yapan sığınmacılara barınacak yer göstermeyerek sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu buldu.

Selen Temizer   | 01.12.2022
Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AA muhabirine açıklama yapan avukat Estelle Didi, Brüksel'de iş mahkemesinde devlete karşı açtıkları davayı kazandıklarını söyledi.

Didi, şimdiye kadar sığınmacılara kalacak yer gösterilmemesiyle ilgili 7 bin kadar davanın kazanıldığını ancak hepsinde dava edilen mercinin, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) olduğunu, bu kez ise ilk defa devletin suçlu bulunduğunu vurguladı.

Belçika'da önde gelen 10 sivil toplum kuruluşu (STK), meseleyi sene başında mahkemeye taşımıştı. Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Son kararla bu ceza günlük 8 bin avroya çıkarıldı. Ancak STK'ler şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadığını belirtiyor.

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili kriz, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Önemli kısmı 18 yaş altı olan sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için sokaklarda yatıp kalkıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
SPK Başkanı Gönül: Şirket sahiplerinin, hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz
Düzce Valiliğinden "deprem sonrası yüksek kira talebi" açıklaması
Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

Benzer haberler

Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu

Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu

İspanya ve Belçika'da at eti operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı

Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis

Belçikalı futbolcu Hazard, soyunma odasında kavga iddialarını yalanladı

Belçikalı futbolcu Hazard, soyunma odasında kavga iddialarını yalanladı

Belçika, 2016 terör saldırıları davasında kararı verecek jüriyi halktan seçiyor

Belçika, 2016 terör saldırıları davasında kararı verecek jüriyi halktan seçiyor

AB, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları için özel mahkeme kurulmasını istiyor

AB, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları için özel mahkeme kurulmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet