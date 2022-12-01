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Dünya, Koronavirüs

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı eylülden bu yana ilk kez 10 bini aştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Kovid-19 vakalarının eylülden bu yana ilk kez 10 bin eşiğini geçtiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Emre Aytekin   | 01.12.2022
Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı eylülden bu yana ilk kez 10 bini aştı

Pekin

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 606'sı dış kaynaklı 10 bin 137 vaka tespit edildi.

Hong Kong'da en son 9 Eylül'de 10 binin üzerinde vaka kaydedilmişti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının geçen haftaya göre yüzde 47 arttığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Libby Lee, vakalardaki artışa karşın Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, "Kimse, salgının çapının büyümesini istemiyor. Önce durumu açık seçik anlamamız gerek. Vatandaşların sağlığı pahasına bir geri dönüşü istemiyoruz. Bu aşamada şimdilik salgın tedbirlerinde uyarlama gereği görmüyoruz." dedi.

Hong Kong, şubat ve mart aylarında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı bir salgın dalgası geçirmişti.

Salgının bahar aylarında kontrol altına alınmasının ardından vaka sayısı haziranın ortasından itibaren yeniden artmaya başlamış, eylül başında 10 bini aşmıştı.

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