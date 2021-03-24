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Dünya, Koronavirüs

Belçika, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirdi

Belçika'da son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirildi.

Şerife Çetin   | 24.03.2021
Belçika, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilave kısıtlamalar getirdi

Brüksel

Yeni kısıtlamaları açıklayan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "İngiltere mutasyonu baskın hal aldı. Yoğun bakım üniteleri mevcut durumla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Virüsün doğası değişti." dedi.

De Croo, ilave kısıtlama kararı almanın kolay olmadığına ancak tedbir alınmaması halinde sonuçların çok daha ciddi olacağına işaret etti.

Yeni kısıtlamalara göre, tüm ilkokul ve liseler 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitime geçecek.

Mart başında açılan kuaför ve güzellik salonları 25 Nisan'a kadar kapatılırken zorunlu olmayan alışveriş için randevu sistemi uygulanacak.

Alışveriş tek başına ya da aynı aileden iki kişi tarafından yapılacak.

Brüksel'de 22.00-06.00 saatleri ile diğer şehirlerde 00.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkış kurallarında değişiklik yapılmayacak.

Evden çalışma zorunlu tutulacak, zorunlu olmayan seyahatlere ilişkin yasak devam edecek.

Belçika'da yaklaşık 17 haftadır küçük değişikliklerle yatay seyreden günlük vaka grafiği, son günlerde yükselmeye başladı. Günlük ortalama vaka sayıları 2 bin civarında seyrederken 3 bini aşmaya başladı.



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