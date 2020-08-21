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Dünya

Belarus'ta Lukaşenko karşıtları ve taraftarları gösteri düzenledi

Belarus'ta, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandr Lukaşenko yanlılarının ve karşıtlarının gösterileri devam etti.

Ali Cura   | 21.08.2020
Belarus'ta Lukaşenko karşıtları ve taraftarları gösteri düzenledi

Minsk

Başkent Minsk'te Lukaşenko karşıtı gösteri düzenleyenler, şehrin bazı ana caddelerinde zincir oluşturdu. Göstericiler hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak dans etti, şarkı söyledi.

Beyaz-kırmızı-beyaz renklerden oluşan eski Belarus bayrağı taşıyan bazı protestocular ise caddelerdeki trafik akışını engelledi.

Muhalefeti temsil eden Yönetimi Devralma Koordinasyon Kurulu, mevcut yönetime karşı protesto gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

Ayrıca Litvanya'da bulunan cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın temsilcileri, seçim sonuçlarına itiraz etmek için üst mahkemeye başvurdu.

Tikhanovskaya da Litvanya'nın başkenti Vilnius'te düzenlediği basın toplantısında, kendisini güvende hissettiği zaman Belarus'a döneceğini belirterek, "Belarus'a dönmeyi çok istiyorum." dedi.

Lukaşenko taraftarlarından araç konvoyu

Cumhurbaşkanı Lukaşenko taraftarları da Minsk, Gomel, Brest, Polotsk başta olmak üzere ülkedeki pek çok şehirde Lukaşenko'ya destek gösterileri düzenledi. Ellerinde Belarus bayraklarıyla slogan atan göstericiler zaman zaman zincir oluşturdu.

Bazı Lukaşenko taraftarları Belarus bayrakları astıkları araçlarla konvoy oluşturarak şehir merkezlerinde tur attı.

Öte yandan, günlerdir muhalif kesimlerin protesto gösterileri düzenlediği Belarus'un Moskova Büyükelçiliği önünde ilk defa Lukaşenko taraftarları karşı gösteri yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

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