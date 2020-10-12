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Dünya

Belarus’taki protestolarda 713 kişi gözaltına alındı

Belarus’ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 713 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ali Cura   | 12.10.2020
Belarus’taki protestolarda 713 kişi gözaltına alındı

Minsk

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde pazar günü 25 ayrı yerde izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti. Önceki haftaya göre protestolara daha az göstericinin katıldığını kaydeden Çemodanova, farklı radikal gruplara mensup protestocuların saldırganlığını arttırdığına dikkati çekti.

Başkent Minsk’teki bazı protestocuların polise taş ve sopalarla saldırdığını vurgulayan Çemodanova, diğer protestocuların ise şehir içindeki bazı yollarda araç trafiğini durdurduğunu, altyapıya zarar verdiğini ve barikatlar kurduğunu aktardı.

Güvenlik güçlerinin önlem almak için özel araçlar kullandığını kaydeden Çemodanova, polisin göstericilerin en aktif katılımcılarını gözaltına aldığını dile getirdi. Ülke genelindeki protestolara 11 bin civarında kişinin katıldığını belirten Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 713 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkıncaya kadar 570 kişi gözaltında tutulmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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