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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Putin ile telefonda görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekip  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Putin ile telefonda görüştü

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko telefon diplomasisi yaptı.

Lukaşenko, sabah saatlerinde Putin ile telefon görüşmesinde bulundu.

Nazarbayev ile telefon görüşmesi

Günün ikinci yarısında ise Lukaşenkov, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel durumun yanı sıra Belarus-Kazakistan ilişkileri ele alındı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine, Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, dün Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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