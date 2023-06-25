Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,890.10
BTC/USDT
30,560.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kutsal topraklardaki trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından hacıları taşımaya başladı

Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Arafat, Müzdelife ve Mina'daki dokuz istasyon arasında hacıları taşıyacak trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Ali Semerci  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Kutsal topraklardaki trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından hacıları taşımaya başladı

Mekke

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın demir yolu şirketi SAR, son aylarda hacıların Arafat, Müzdelife ve Mina arasındaki ulaşımını hazırlanmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Yılda sadece hac mevsiminde faaliyet gösteren ve Arafat-Müzdelife-Mina arasında yolcu taşıyan trenlerin son bakım ve kontrolleri yapıldı.

Bu çerçevede 17 trenin tamamında ağır bakım çalışmaları yürütülmesinin yanı sıra trenlerin tüm operasyonel, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile operasyon ve kontrol merkezinde kullanılan sistemler geliştirildi.

Bunu, trenlerin ve istasyonların hazır olduğundan emin olmak için ön deneme ve deneme operasyonunun iki aşaması izledi ve bu hazırlık aşaması 90 gün sürdü.

SAR ayrıca tren istasyonlarındaki kalabalıkları yönetmek için Arapçaya ek olarak İngilizce, Urduca, Türkçe ve Endonezce dahil olmak üzere çeşitli dilleri konuşan 7 bin 500'den fazla mevsimlik çalışanla sözleşme yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta altında mayın olduğu iddia edilen kuru yük gemisi ve çevresinde arama yapıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Mahra'nın babası sahipsiz köpek sorunuyla mücadelesini sürdürüyor
Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

Kutsal topraklardaki trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından hacıları taşımaya başladı

Kutsal topraklardaki trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından hacıları taşımaya başladı

Suudi Arabistan: Yurt dışından gelen hacı adayı sayısı 1,5 milyonu aştı

Suudi Arabistan Kovid-19 kısıtlamalarının ardından hac mevsimi için hazır

Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu

Kars'ta kurbanlıkların tren raylarında tehlikeli pazar yolculuğu
Mekke ve Medine'de cuma namazı kılanların sayısı Kovid-19'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı

Mekke ve Medine'de cuma namazı kılanların sayısı Kovid-19'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı
Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti

Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet