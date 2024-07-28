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Dünya

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, döner ısmarlayacağı takipçileri için döner kesme denemesi yaptı

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kendisini sosyal medyada takip eden kişiler arasından çekilişle belirlenen 40 kişiye döner ikram edeceğini açıklamasının ardından döner kesme denemesi yaptı.

Cüneyt Karadağ  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, döner ısmarlayacağı takipçileri için döner kesme denemesi yaptı

Berlin

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, kendisini sosyal medyada takip eden kişiler arasından çekilişle belirlenen 40 kişiye döner ikram edeceğini açıklamasının ardından döner kesme denemesi yaptı.

Nürnberg'de Ahmet Can'a ait bir restorana giden Söder, döner kestiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Söder, paylaşımında en sevdiği Türk restoranına geldiğini belirterek, "Döneri her şeyiyle seviyorum ve tabiri caizse kendi kebabımı kesme fırsatım var. O yüzden bir deneyeceğim. Sanırım diğerlerinin yapmasını tercih ederim ama harika kokuyor." ifadesini kullandı.

Markus Söder, paylaşımında, çekilişi kazananlarla birlikte döner yemeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Restoranın sahibi Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da Söder'in 40 kişilik davetlisini ağırlayacaklarını belirtti.

Etkinliğe Alman basınının da yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Can, "Tarım Bakanı Cem Özdemir, döneri Almanya'ya mal etmeye çalışıyor. Ama döner Türklere ait bir yiyecektir." dedi.

Söder'in Türk dostu olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayan Can, "Her sene İstanbul'a tatile de gider. 30 yıllık arkadaşımız. Türk mutfağını sevdiği ve tanıtımını yaptığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Söder, sosyal medya hesabından 40 kişiye döner ısmarlayacağını açıklamış ve 45 bin kişi döner yemek için düzenlenen çekilişe başvurmuştu.

CSU'lu siyasetçi ayrıca 500 kişiye çekilişle "Söder Kebap" yazısı ve döner logosu bulunan tişört hediye edeceklerini açıklamıştı.

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